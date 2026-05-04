Novi predsednik vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro (47) oglasio se povodom ostavke selektora reprezentacije Srbije Uroša Stevanovića.

- Ovo je sigurno bilo neočekivano s obzirom na sve rezultate koji su napravljeni u poslednjem periodu. Ovim putem bih se zahvalio Urošu i na olimpijskom zlatu i na evropskom zlatu, što su veliki rezultati za naš vaterpolo. On je napisao da je u pitanju neopoziva ostavka, tako da je ja kao takvu ne bih dovodio u pitanje. Kao novoizabrani predsednik Vaterpolo saveza, evo danas je prvi dan posle ovog vašeg gostovanja, idemo u Vaterpolo savez. Moram da razmišljam o tome šta je moj sledeći korak, a to je definitivno da nađemo novog selektora u što kraćem roku, jer ono što je potrebno da se napravi jeste program, plan i rad, i sve ono što očekuje novog selektora. Kažem, nije bilo očekivano, ali ono o čemu razmišljam trenutno jedino je šta je moja obaveza i kako treba da rešim ovu novonastalu situaciju - rekao je Soro za Blic.

Predsednik VSS je u fazi pronalaženja novog selektora, ali još uvek nema nikog na umu.

- Imamo kvalitetnih trenera u našem vaterpolu. Da li mi je neka osoba prva pala na pamet — ne. Moram da razmislim. Na kraju, nisam ja jedini u ovom sportu od koga sve zavisi. Meni je žao što trenutno nemamo, recimo, stručni savet koji bi trebao tu da bude od velike koristi, ali uzeću u obzir više kandidata i videćemo ko bi bio taj najbolji da nastavi kvalitetan rad, kao što je potrebno i neophodno - dodao je predsednik VSS.

Soro je rekao zašto je važna odluka da selektor ne može da vodi domaći klub.

- Jednostavno otvara prostor za neke stvari za koje smatram da nisu fer i poštene. Ne bih se vraćao više unazad, idemo napred. Razmišljam samo o tome šta treba da uradim, šta treba da rešim, šta možemo da unapredimo i da vidimo ko bi bio najbolji da to rešimo na adekvatan način - istakao je bivši golman.



