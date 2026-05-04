Selektor muške rukometne reprezentacije Mađarske Ćema Rodrigez saopštio je danas spisak od 20 igrača za duele protiv Srbije u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine u Nemačkoj.



U saopštenju Rukometnog saveza Mađarske (MKSZ) se navodi da na spisku nema Ričarda Bodoa, koji je povređen.



Prvi meč između Srbije i Mađarske biće odigran 14. maja u niškom "Čairu", dok je revanš duel na programu tri dana kasnije u Vespremu.



Na spisku se nalaze: Kšištof Palašič, Laslo Bartuč, Bence Imre, Pedro Rodrigez, Benjamin Silađi, Bence Krakovski, Bendeguz Boka, Zoran Ilić, Mate Onodi-Janoskuti, Dominik Mate, Đerđo Fazekaš, Egon Hanuš, Peter Lukač, Bence Banhidi, Mikloš Rosta, Adrijan Sipos, Zoltan Šita, Patrik Ligetvari, Andrej Pergel i Maćaš Đeri.