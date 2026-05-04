Barselona se oglasila i saopštila da će Klajburn biti neko vreme van terena, verovatno bar mesec dana, zbog zdravstvenog problema koji je "medicinski saniran, ali zahteva terapiju lekovima i dalji lekarski nadzor".

Španski mediji, pre svih "Mundo deportivo", otkrili su da je reč o srčanim problemima, ali Klajburn se i sam oglasio uz obrazloženje situacije.

-Samo želim da razjasnim neke stvari jer se mnogo toga može izgubiti u prevodu. Za sve koji mi se javljaju - dobro sam i zdrav. Kako bismo zaštitili sebe i klub, samo pratimo smernice koje treba preduzeti u ovoj situaciji. I dalje mogu da nastavim sa svojim životom i košarkaškim aktivnostima. Iskoristiću ovo vreme za reset i pripremu da snažno završim sezonu. Cenim sve koji su mi se javili - napisao je Klajburn.

Iskusni krilni košarkaš propustio je poslednju utakmicu Barselone sa Gran Kanarijom (91:69), a videćemo da li će se i kada vratiti u plej-ofu španske lige.

Nedavno je protiv Zvezde u plej-inu Evrolige ubacio šest trojki za prvu četvrtinu, pa je sa 22 poena i sedam skokova bio najzaslužniji za pobedu svog tima 80:72. Ipak, Barselona je kasnije izgubila od Monaka sa 79:70 i tako ostala bez plej-ofa elitnog takmičenja.

Inače, Klajburn je treći igrač Barselone sa sličnim zdravstvenim problemima. Pre njega su to bili Tomaš Satoranski i Tornike Šengelija, ali njihovo stanje je sada normalno i mogu da se bave košarkom.