Deseto mesto, opet... Prokletstvo? Da, za one koji u to veruju.

Činjenica je, međutim, za sve, da je Zvezda ponovo zaustavljena na prvom koraku doigravanja u Evroligi. Lane od Bajerna (97:93), ovog aprila od Barselone (80:72). Preciznije, između dve eliminacije je protekao 371 dan.

Crveno-beli nisu prošli prvu rundu plej-ina ove sezone iako su imali drugog trenera (Saša Obradović umesto Janisa Sferopulosa) i jači tim nego u Minhenu 2025. Uprkos većim ambicijama, potkovanim većim ulaganjima - samo četvorica istih košarkaša je bilo u protokolu u Bavarskoj i Kataloniji - u roster, epilog evroligaške sezone za klub s Malog Kalemegdana je isti. Bez doprinosa kapitena na samom kraju, čemu se i Španci čude.

Da, žaliće u Zvezdi - i treba, dabome - za jednom pobedom, samo jednom, koja je mogla i morala da se ostvari u ligaškom delu kod kuće. Makabi, Bajern, Partizan, da je bilo ko pao u Areni pred „delijama“, Sašina ekipa bila bi sedma i imala bi dve šanse da se dokopa plej-ofa. Ovako, za još jedan iskorak u Evropi na Malog Kalemegdanu komotno mogu da konstatuju: Piši propalo. Mada trener tvrdi drugačije, da sezona nije završena razočaravajuće...

I nije tu sva muka, najefikasniji u porazu od Barse, a po običaju najbolji Zvezdin igrač, naplatiće odličnu sezonu u Evroligi ugovorom s prvim favoritom za osvajanje titule...

ZVEZDA PROTIV BAJERNA (97:93, 84:84): Petrušev 30 poena, Kalinić 20, Mekintajer 13, Nedović 13, Gijedraitis 7, Kenan 6, Davidovac 2, Mitrović 2, Braun -, Dobrić -, Jago -.

ZVEZDA PROTIV BARSELONE (80:72): Mekintajer 19 poena, Batler 16, Nvora 11, Odželej 9, Izundu 7, Moneke 5, Karter 3, Rivero 2, Bolomboj -, Kalinić -.