Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je posle remija sa Vojvodinom.

-Kome je dobar ovaj nerešen rezultat, videćemo na kraju. Nismo došli s namerom da igramo nerešeno protiv Vojvodine, koja ima mir i stabilnost, što kod nas nije slučaj. Krenuli smo u prvom delu dosta rezervisano za moj ukus, čak i bojažljivo, ne dajući sebe dovoljno u svim fazama igre. To sam rekao igračima na poluvremenu. Da smo imali više hrabrosti i drčnosti, siguran sam da smo mogli više puta da dođemo čak do gola i ugrozimo Vojvodinu. Uspeli smo donekle u tome, ali smo birali pogrešna rešenja u završnici - analizirao je Blagojević posle meča.

Već u nedelju od 18 časova Partizan će gostovati Crvenoj zvezdi na "Marakani" i probaće da spreči crveno-bele da budu krunisani kao šampioni.

-Zvezda je i prošli i budući šampion, koliko god nas to bolelo i bilo neprijatno da priznamo. Oni su sada rang iznad. Naša realnost je da se borimo sa Vojvodinom za drugo mesto i to moramo da priznamo. Nećemo se predavati bez obzira na to što je Zvezda favorit u derbiju, daćemo sve od sebe da se nametnemo i pokušamo da dođemo do pozitivnog rezultata - rekao je zatim Srđan Blagojević.

Partizan će imati velikih problema u odbrani zbog suspenzija za Stefana Milića i Vukašina Đurđevića, dok je pod znakom pitanja još jedan defanzivac - Nikola Simić.

-Prihvatam to kao svoju grešku (crveni karton Đurđeviću, prim. aut.). Da mogu da vratim vreme, to bih uradio. Imali smo i ranije situacije kada smo imali igrača manje, pa smo mogli da iskoristimo. Vanja i Zdjelar su igrali pod temperaturom, pa su nastali problemi u toku igre sa veznim redom. Kada sam se odlučivao za izmenu, ubacio sam Mateju Milovanovića zajedno sa Nathom da bismo dobili na mirnoći, ali se desila ta situacija. Doneo sam odluku da ništa ne diram, jer bi to prouzrokovalo nove promene - Mateja bi morao na levi bok. Odlučio sam da ne vršim izmenu u tom momentu, nadajući se da će sve proteći mirno, ali se to nije desilo - zaključio je on.