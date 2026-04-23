Bivša teniska zvezda Ešli Harklroud, poznatija zapravo kao „Plejboj“ model nego po umeću na terenu, prekinula je ćutanje o krahu 16-godišnjeg braka tvrdeći da je konačno dobila ono što zaslužuje - slobodu.

Nekadašnja sportistkinja, koja će uskoro napuniti 41, potvrdila je za TMZ da je Čak Adams (54) početkom meseca podneo zahtev za razvod.

- Udala sam se s 19 godina, veći deo života sam provela slušajući muškarce, pokoravajući im se, ocu, treneru koji je ujedno bio moj muž, mada je neverovatan otac i doživotni prijatelj, vreme je da živim svoj život pod svojim uslovima. Zaslužujem to. Slobodu - rekla je vlasnica osam ITF titula (nijedna WTA).

Adams je kao razlog za razvod naveo „nepremostive razlike“ i predložio zajedničko starateljstvo nad njihovo dvoje dece (sin 17, ćerka 15 godina), pri čemu bi Ešli preuzela fizičko starateljstvo, a Čak bi dobio pravo na posete. Tražio je i da joj sud ne dozvoli alimentaciju.

Prva je teniserka koja se skinula za „Plejboj“ - krasila naslovnicu avgusta 2008. - i snimila film za odrasle, udala se za Adamsa septembra 2009. Prethodno je bila u braku s takođe ATP profesionalcem Aleksom Bogomolovim mlađim, od decembra 2004. do oktobra 2006. Sad je slobodna, a fanovi trljaju ruke...

Ešli se 2012. povukla iz sporta u kojem je u singlu imala skor 213 pobeda i 140 poraza, a na grend slemovima najdalje dogurala do trećeg kola. Najbolji plasman joj je bio 39. mesto. Od turnira je zaradila milion dolara. A od „onog“ sadržaja možebiti više...

- Ponosna sam na svoje telo. Ako imam fanove koji su spremni da potroše pet evra na fotografiju, koliko daleko mogu da idem? Evo mog prvog porno-snimka - rekla je svojevremeno.