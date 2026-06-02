Iako je tri puta nastupila na OI (na letnjim 100 metara s preponama, na zimskim u bobu), Amerikanka Lolo Džons tvrdi da joj je bilo teže da održi apstinenciju od vođenja ljubavi nego da trenira za značajna takmičenja.

Veruje da je njena predanost očuvanju sebe za brak bila najteža stvar koju je učinila u životu. Džons je još 2013. rekla novinaru Brajantu Gumbelu da je ostati nevin pre braka „teže nego trenirati za Olimpijske igre“.

Sedam godina kasnije, takođe je otkrila komičaru Kevinu Hartu da je očuvanje nevinosti pre braka izazvalo pustoš u njenom ljubavnom životu.

- To je bila greška (otkriće da je devica) - rekla je Hartu u podkastu „Cold as Balls“.

- Ubilo je sve moje veze posle priznanja. Pre sam bar imala priliku! Razmišljala sam kada je dobro vreme da to kažem dečku. Da pričekam dok malo ne upozna moj karakter ili da mu kažem sve odjednom. Imam viši nivo frustracije jer ne mogu da se oslobodim pritiska. Svi me znaju kao nekog ko je pod stresom.

Uprkos svemu, Džons se još uvek pridržava odluke i odlučila je da bude nevina do prve bračne noći.

Ranije je Amerikanka tvrdila da joj je uvek želja bila da osnuje porodicu pa je u avgustu 2022. počela da zamrzava jajne ćelije.

- Ako želite da zasnujete porodicu, a jednostavno to sada ne možete da učinite, možda zbog karijere ili nemate muža, razmislite o tome da zamrznete svoje jajne ćelije - poručila je 40-godišnja Lolo.