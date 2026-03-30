Drugorangirana srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za dva mesta i trenutno je 146. igračica sveta sa 540 poena.



Teodora Kostović je zadržala 159. mesto na WTA listi sa 459 bodova. Mia Ristić se nalazi na 266. poziciji sa 259 bodova, dok je Katarina Jokić 302. sa 218 poena.



Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 11.025 bodova. Elena Ribakina iz Kazahstana je zadržala drugo mesto na WTA listi sa 8.108 poena.



Poljakinja Iga Švjontek i Amerikanka Koko Gof su zamenile mesta. Gof se popela na treće mesto na listi najboljih teniserki sveta, dok je Švjontek pala na četvrtu poziciju.



Potom slede Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova. Ukrajinka Elina Svitolina je napredovala do sedmog mesta na WTA listi, dok je Italijanka Džasmin Paolini pala na osmu poziciju.



U TOP 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Kanađanka Viktorija Mboko i Ruskinja Mira Andrejeva.