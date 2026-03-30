Klark je ovu izjavu dala tokom gostovanja na televiziji NBC, dok je pratila susret Njujork Niksa i Oklahome, ali je njena pažnja u jednom trenutku bila potpuno usmerena na Jokića i Denver.

-Hoću da kažem, nema mnogo ljudi koji beleže tripl-dabl u proseku. Srećni ste ako uspete da ostvarite par takvih učinaka u sezoni, a on to radi tokom cele godine, i to dve godine zaredom. To je prilično neverovatno. Iskreno, on mi je verovatno omiljeni igrač za gledanje i mislim da je najbolji košarkaš na svetu - rekla je Klark.

Na konferenciji za medije, Nikola Jokić je kroz smeh prokomentarisao njenu izjavu.

-Imamo istog agenta, eto, zato je to rekla - rekao je Jokić u svom karakterističnom stilu.