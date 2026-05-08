Prvi čovek Denver Nagetsa Džoš Krenke u razgovoru sa novinarima najavio je velike promene u ekipi ovog leta i kakav plan ima sa Nikolom Jokićem.

Krenke je nekoliko dana nakon eliminacije Nagetsa od Minesote u prvoj rundi plej-ofa održao konferenciju za medije na kojoj je, između redova, najavio u kom pravcu idu njegove ideje za slaganje tima za narednu sezonu.



- Svako ko je veliki fan Denvera bi trebalo da bude frustriran - poručio je Krenke i dodao:

- Sve je na stolu u ovom trenutku, uključujući i to da sve ostane isto. Sve je na stolu osim toga da Jokić bude trejdovan. Tu bi trebalo da sam sada jasan jer su neke moje reči na ovu temu prošlog leta bile izvrnute na interesantnan način - jasan je gazda franšize iz Kolorada.

Jokić će, u to sada nema dileme, predvoditi Nagetse i naredne sezone, ali će oko njega vrlo verovatno biti neki sasvim novi igrači. Kako stvari stoje, uz Jokića sigurnu poziciju ima još samo trener.

- Imam vere u Dejvida Adelmana. Mislim da je uradio dobar posaa ove sezone ali je i prošao kroz neke teške momente.

Na pitanje šta je naučio u poslednje tri godine, od šampionske titule Denevra, pa do danas, Krenke je odgovorio:

- Postoji mnogo drugačijih lekcija koje sam naučio. Samozadovoljstvo je jedna od njih. Kada osvojite nešto i da li ste gladni da se i dalje borite istim žarom. Kontinuiet takođe. To je veoma moćna stvar, ali su i promene s vremena na vreme moćna stvar. I ljudska priroda je važna, u vezi nekih stvari, kao što su povrede, motivacija, lični trenuci koji mogu da utiču na ljude profesionalno. Svako ko je prošao sve ovo razume koliko je ovaj proces težak. Razumem to iz više uglova i blagosloven sam što sam tokom karijere bio deo šampionskog tima Nagetsa, Avalanša, Remsa - aludirao je na sva svoja sportska dostignuća kao vlasnik pomenutih franšiza.