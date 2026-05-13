Srpski fudbaler Strahinja Pavlović na meti je brojnih evropskih velikana.

Defanzivac Milana ima veomu dobru sezonu iza sebe i to nije prošlo neopaženo.

Čak tri tima iz engleske Premijer lige (Čelsi, Mančester junajted i Kristal Palas) žele Pavlovića, ali se čini da je najzainteresovaniji Galatasaraj.

Kako javlja Kalčomerkato, klub iz Istanbula je pokazivao interesovanje još prošlog leta i tokom januara, ali su sada odlučni da konkretizuju taj transfer. Pored Galatasaraja, situaciju oko Pavlovića pomno prate i brojni klubovi iz Premijer lige, što bi moglo dodatno da zakomplikuje planove turskog šampiona.

U slučaju da dođe do pregovora, Milan je već odredio okvirnu cenu od oko 50 miliona evra za srpskog fudbalera.