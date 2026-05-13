Holandski trener Dik Advokat ponovo je imenovan za selektora fudbalske reprezentacije Kurasaa tri meseca nakon što je napustio tu poziciju zbog porodičnih razloga, saopšteno je danas.

Advokat (78) će na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi postati najstariji trener u istoriji svetskih prvenstava.

On je na klupi Kurasaa zamenio Freda Rutena koji je u utorak podneo ostavku.

Holandski trener je tokom 2014. godio bio selektor Srbije, a između ostalog radio je i u reprezentaciji Holandije, Južne Koreje, Belgije, Rusije, a na klupskom nivou imao je uspehe sa PSV-om, Rendžersom i Zenitom iz Sankt Peterburga.

Kurasao će debitovati na SP u Grupi E protiv Nemačke, Ekvadora i Obale Slonovače.

SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.