Jasno je, Zvezda će na ovom duelu biti bez Mirka Ivanića! Nedavno je trener Dejan Stanković rekao da se nada da će moći da odigra bar malo, ali...

Radi Ivanić sa ekipom, ali još uvek nije u potpunosti spreman za takmičarske izazove. Na "Marakani" ne žele da žure sa povratkom kapitena, te je doneta odluka da preskoči meč u Loznici. Ostaje da vidimo hoće li do kraja sezone upisati koji minut prenosi "Meridijan".

Za razliku od Vojvodine koja je trenirala u Loznici, fudbaleri Zvezde su u utorak odradili poslednji trening na pomoćnom terenu stadiona Rajko Mitić.

Ivanić je trenutno izjednačen sa Milanom Rodićem na koti 13, ali se nada da bi večeras mogao da prestigne defanzivca OFK Beograda, i uđe u istoriju Zvezde.

Takođe, ukoliko crveno-beli večeras pobede Vojvodinu – Katai će osvojiti 13. trofej u dresu Zvezde.