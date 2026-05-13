Finale Kupa Srbije u fudbalu između Crvene zvezde i Vojvodine na stadionu "Lagator" u Loznici kasni zbog haotičnih scena na tribinama, gde je došlo do sukoba navijača beogradskog tima sa organima reda, odnosno policijom.

Iako je meč trebalo da počne u 20.00 časova, odmah je postalo jasno da se to neće dogoditi. Došlo je do koškanja na severnoj tribini, ali je dosta veći haos, kako stvari stoje, bio ispred samog stadiona.

Čuli su se topovski udari, bačene su mnoge petarde, tako da su na sve strane odjekivale eksplozije. Policija je pokušala da zaustavi haos ispred stadiona, a na društvenim mrežama se pojavio i snimak kako je sve to izgledalo.

Može se primetiti kako pripadnici organa reda suzbijaju navijače, a u snimku ispod možete pogledati kako je sve izgledalo u Loznici: