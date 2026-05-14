Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan mogao bi da nastavi karijeru u ruskoj Premijer ligi, pošto je za njegove usluge zainteresovan Zenit iz Sankt Peterburga.

Kako na društvenim mrežama prenosi ruski insajder Ivan Karpov, transfer odličnog beka mogao bi da bude realizovan već u predstojećem letnjem prelaznom roku.

Jermenski reprezentativac ima čvrst ugovor sa crveno-belima koji važi do kraja juna 2028. godine, a njegova trenutna tržišna vrednost procenjuje se na pet miliona evra. Tokom aktuelne sezone 2025/2026, Tiknizjan je odigrao 24 utakmice u prvenstvu Srbije, uz učinak od pet asistencija i četiri dobijena žuta kartona, a osvojio je duplu krunu u svojoj prvoj sezoni na Marakani.