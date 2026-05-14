Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Vojvodinu u finalu Kupa Srbije, a na pomenutom susretu napadač Bruno Duarte je upisao jubilarni 100. nastup u crveno-belom dresu.

Tokom dosadašnjeg boravka u Crvenoj zvezdi, Duarte je postigao ukupno 41 gol, od kojih su mnogi bili ključni u važnim utakmicama, uključujući i evropske mečeve. U listu strelaca brazilski fudbaler se upisao protiv Bode Glimta, Linkolna, Leha, Pafosa, FCSB, Selte, uz značajan broj golova i na domaćoj sceni.

U Zvezdu je stigao na leto 2024. godine, nakon zapaženih partija u Portugalu. Borbenim i požrtvovanim pristupom brzo je stekao poverenje stručnog štaba, kao i navijača koji će imati priliku da ga pozdrave na proslavi titule u petak 22. maja od 20 časova, kada će mu i zvanično biti uručen dres sa brojem 100.