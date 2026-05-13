Italijanski teniser Lorenco Muzeti doneo je odluku da se povuče sa predstojećeg Rolan Garosa zbog povrede, samo 11 dana pre početka turnira.

On se oglasio na Instagramu i sa svojim pratiocima podelio loše vesti.

- Nakon jučerašnjeg meča, prošao sam kroz medicinske provere tokom kojih je utvrđeno da imam povredu mišića natkolenice, što od mene zahteva da nekoliko meseci odmaram i ležim. Nažalost, ovo ujedno znači da neću moći da nastupam na turnirima u Hamburgu i na Rolan Garosu, što su vesti koje mi je teško da prihvatim. Veliko hvala svima na tribinama u Rimu za neverovatnu podršku: to je ono zbog čega, iako nisam na 100%, biram da izađem na teren i dam sve od sebe kod kuće. Obavestiću vas o daljim koracima - napisao je Muzeti.

Italijan je prošle godine stigao do polufinala Rolan Garosa u kom je poražen od kasnijeg šampiona Karlosa Alkaraza.

Ovo je još jedno u nizu odustajanja od grend slema u Parizu. Prethodno su se povukli pomenuti Alkaraz, kao i Džek Drejper i Holger Rune.

Rolan Garos je na programu od 24. maja do sedmog juna.