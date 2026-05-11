Holger Rune će propustiti turnir u Hamburgu, ali i predstojeći Rolan Garos, koji je na programu od 24. maja do sedmog juna.

Danski teniser je prošle godine u Štokholmu doživeo tešku povredu Ahilove tetive. Planirao je da se vrati na teren u Hamburgu, ali je njegov tim saopštio da je tokom rehabilitacije došlo do manjeg pogoršanja situacije, zbog čega je doneta odluka da se povratak ponovo odloži.

- Zaista sam se radovao povratku u Hamburgu. Svi znaju koliko volim šljaku i koliko su mi Pariz i Rolan Garos posebni, tako da ovo nije bila laka odluka - poručio je Rune.

Dodao je da ne želi da se vraća dok ne bude potpuno spreman.

- Za mene nije poenta samo da odigram nekoliko mečeva, već ceo turnir. Ne želim da budem skoro spreman, već 110 odsto spreman kada se vratim na teren.

Kako je saopšteno iz njegovog tima, tokom eksplozivnih treninga i rada na promenama pravca došlo je do iritacije kolena, zbog čega je rehabilitacija morala da bude usporena kako bi se izbegao novi rizik.

Rune će se sada fokusirati na to da bude spreman za sezonu na travi. Cilj mu je da se oporavi za Kvins, a potom i za Vimbldon.

Roan Garos je tako pretrpeo još jedan udarac, pošto su već ranije učešće otkazali Karlos Alkaraz i Džek Drejper.