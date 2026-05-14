Usred meča u kome su se za, plasman u polufinale, nadmetali Španac Rafa Hodar i Italijan Lučano Darderi, dim od upotrebe pirotehnike prekrio je teren Foroa Italika i masters je morao da bude prekinut.

Naime, u isto to vreme na obližnjem stadionu Olimpiko igralo se finale Kupa Italije u fudbalu, pa je bakljada za kojom su posegli navijači Lacija bila krivac što se dim od velike upotrebe pirotehničkih sredstava prosto spustio na teniske terene gde se održavao i održava pomenuti ATP turnir.

Na kraju je meč nekako priveden kraju, a novi ljubimac domaće publike je "novog španskog Rafu" pobedio u tri seta - rezultat je bio 7:6(5), 5:7, 6:0.

Što se fudbala tiče, Lacio je uprkos vatrenoj podršci izgubio od Intera sa 0:2. Po gol su dali igrači oba kluba, ali je Marušić u 14. minutu zatresao sopstvenu, mrežu Lacijala, a potom je Martinez osigurao da nerazuri deseti put osvoje trofej Kupa.