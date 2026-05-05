Nakon što je počeo da lomi rekete o šljaku, sudija mu je izrekao opomenu, ali... To je bio dodatni okidač da poludi.

-Ti si j****i moron! - urlao je Bojer u lice sudiji.

Dok je sipao uvrede, Bojer se nije zaustavljao samo na rečima. Uzeo je reket i iz sve snage počeo da udara direktno u sudijsku stolicu, naočigled zaprepašćenog arbitra koji je sedeo na njoj.

Sudija nije imao izbora - dodelio mu je kazneni gem (game penalty). S obzirom na to da je taj gem bio odlučujući, Rapanjeta je automatski dobio set sa 7:5 i meč je istog trenutka prekinut.

Čak ni poraz nije smirio pomahnitalog Amerikanca. Bojer je nastavio svoj pir, razbio je još dva-tri reketa o klupu pored terena, a zatim je uz nove psovke besno odjurio u svlačionicu.

Ovo je samo nastavak njegovog problematičnog ponašanja, jer je sličan incident napravio i prošle godine u San Dijegu. Bojeru, koji je prošle godine bio blizu ulaska u Top 100, sada sasvim izvesno preti drakonska kazna ATP-a.