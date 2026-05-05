Vu Jize je postao šampion sveta tako što je pobedio Šona Marfija - 18:17, a pre dolaska u Šefild je imao samo jednu osvojenu rangiranu titulu i nikada nije slavio u "Krusibl teatru". Tokom ovogodišnjeg turnira ga je pratio nadimak "momak bez pobede".

A na istom pre velikog finala savladao je svog zemljaka Lei Peifana (10-2), zatim legendarnog Marka Selbija (13-11), pa iranskog predstavnika Hoseina Vafeija (13-8) i na kraju u polufinalu Marka Alena (17-16) koji je u pretposlednjem frejmu promašio crnu kuglu za plasman u finale.

- Već godinama jurim ovaj san," rekao je Vu Jize nakon što je daleko od kuće priredio jedan od najvećih podviga u istoriji veoma specifičnog sporta, koji se ne igra baš svuda.

Sa 22 godine postao je drugi najmlađi šampion sveta u snukeru svih vremena, posle Stivena Hendrija.

- Moji roditelji su pravi šampioni. Otkako sam odlučio da napustim školu, moja mama je prošla kroz težak period. Oni su moja snaga. Mnogo ih volim - izjavio je ovaj mladić dok su ponosni roditelji posmatrali njegov govor sa tribina "Krusibl teatra".