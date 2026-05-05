Radnički je ubedljivom pobedom (38:16) nad ekipom Zaječara i teoretski obezbedio plasman u elitni srpski rang - Superligu.

Kragujevčankama je već uručen trofej za prvo mesto u Super B ligi, a ostalo je da u poslednjem kolu igraju u Prijepolju, protiv istoimene ekipe.

Jasmina Kolak, koja je branila boje Radničkog i više srpskih i inostranih klubova, uspela je da oformi tim kadar da se vrati u Superligu.

Pre dodele pehara i medalja, od aktivnog igranja su se oprostile dugogodišnji kapiten Jovana Stoiljković i pouzdani pivot Milijana Stošić, koja je proglašena za najbolju igračicu ove utakmice.

U povratku Radničkog u Superligu učestvovale su: Jelena Pojužina, Anđela Radivojević, Milica Andrić, Lidija Vučićević, Tamara Preković, Dragana Ranković, Zorica Ranković, Nikolina Grba, Lena Zdravković, Jovana Stoiljković, Mina Đukić, Nikol Kremer, Nina Šindić, Sara Andrić, Jovana Vesković, Anđelina Portić i Milijana Stošić.

Radnički je 2013/14. osvojio titulu prvaka, a u narednoj sezoni duplu krunu.