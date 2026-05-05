Večeras se u Londonu okončava dvodecenijska patnja. A možda desetogodišnja. Koja, zavisiće od brojki na semaforu „Emirata“ posle 90 minuta borbe, ili 120, penala...

Ukoliko, dakle, domaćin slavi u revanšu polufinala Lige šampiona, biće to prvo finale Arsenala posle sezone 2005/06. Drugo uopšte. Onomad ih je u Parizu pobedila Barselona (1:2). Opterećen s madridskih 1:1, dakle bez kapitala donetog od kuće, Atletiko juri četvrti plasman u boj za „ušati“ trofej. I prvi posle 10 godina, tad izgubljen od Reala u Milanu lošijim izvođenjem jedanaesteraca (1:1 - 3:5).

Činjenica da nisu poraženi ove sezone u elitnom klupskom takmičenju (10 pobeda, tri remija) „tobdžijama“ ipak daje veće šanse da se domognu Budimpešte. Imaju i jak adut, raspucanog Viktora Đekereša. Šveđanin mađarskog porekla je u svim takmičenjima postigao 21 gol. Tako je postao prvi igrač Arsenala koji je 20 i više puta tresao mrežu u svim takmičenjima u prvoj sezoni još od Aleksisa Sančeza 2014/15.

Otkako se vratio Ines Agijar, portugalskoj glumici i manekenki, Đekereš se vratio u golgetersku formu koja ga je letos, uostalom, i dovela iz Sportinga u Arsenal.

Šveđanin je raskinuo s 27-godišnjom lepojkom, vršnjakinjom iz Lisabona, pred transfer u London, ali su nedavno obnovili vezu. Ines sad često dolazi da ga gleda, bila je i minulog vikenda da vidi njegova dva gola i asistenciju u razbijanju Fulama (3:0). Ljubav čini čuda...

„Jorgandžijama“ je namenjena uloga autsajdera i zbog toga što su u ovoj kampanji Lige šampiona triput gostovale na Ostrvu i doživele tri poraza! Liverpul, Arsenal, Totenhem... Arsenal ponovo? Večeras je bitka za prekid patnje.

LIGA ŠAMPIONA, polufinale (revanš) - UTORAK: Arsenal - Atletiko 21.00 (prvi meč 1:1). SREDA: Bajern - PSŽ 21.00 (prvi meč 4:5). Finale je 30. maja u Budimpešti.