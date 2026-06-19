Izgleda da i dalje ne teče sve po planu u Humskoj, a ovaj potez nekadašnjeg golmana Zemuna govori tome u prilog.

Radi se o čoveku koji je bio trener golmana u prvom timu Teleoptika, kao i koordinator za golmane u celoj Omladinskoj školi crno-belih i Optičara.

Razlog odlaska je taj što se Partizan rastao sa Srđanom Ostojićem, koji je zajedno sa Kirovskim bio zadužen za golmane u mlađim kategorijama.

U pismu dostavljenom Mozzart sportu, Kirovski je objasnio razloge odlaska.

"Zahvaljujem se FK Partizan što je prepoznao ideju o razvoju mladih sportista, u ovom slučaju golmana. Uvažena je i podržana ideja o formiranju tima koji će koordinisati rad sa golmanima na svim nivoima i na moderan i entuzijastičan način graditi buduće golmane za prvi tim. Ciljevi su bili zajednički.

Ako se zajednički cilj narušava time što se stručni tim krnji bez sportskih razloga, pretpostavljam da ciljevi više nisu zajednički. Solidarišem se sa svojim najbližim saradnikom, izuzetnim stručnjakom i čestitim porodičnim čovekom, Srđanom Ostojićem, kome je saopšteno da više neće biti član ovog tima.

Kada se iz dobro uigranog i uspešnog mehanizma ukloni njegov važan deo, gube se sigurnost, poverenje, iskustvo i spone koje su omogućavale zajednički uspeh. S obzirom na neusaglašenost očekivanja onih do kojih mlade snage stižu, sa radom ovog tima koji smatra da svaki pokušaj i inicijativa ne predstavljaju pretnju, te da remećenje ustaljenih aktivnosti i pozicija nisu opasnost, smatram da je najkorektnije i profesionalno da stanem uz svog najbližeg saradnika.

Ne sumnjam da će članovi tima – Uroš Marković, Marko Stailković i Marko Lazarević nastaviti našu ideju i sprovesti mlade golmane kao što su Veljko Popović, Luka Batinić i Strahinja Popović, do golmana prvog tima.

Uz veliko poštovanje, zahvaljujem se svima sa kojima sam sportski i ljudski sarađivao. Siguran sam u uspeh perspektivnih mladih golmana, a klubu želim mnogo uspeha u budućem radu - stoji u pismu iza kojeg stoji Aleksandar Kirovski.