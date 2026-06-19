Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire izjavio je danas posle pobede protiv Južne Koreje i prolaska u šesnaestinu finala Svetskog pvenstva da je njegova ekipa prikazala dobru i zrelu igru.

Fudbaleri Meksika pobedili su u Gvadalahari selekciju Južne Koreje rezultatom 1:0 u drugom kolu grupe na SP i tako obezbedili plasman u nokaut fazu.

"Danas smo učili iz svojih grešaka. Nismo bili spektakularni, ali smo odigrali dobru utakmicu. To govori o zrelosti tima. Bili smo mnogo strpljiviji. Ali, ne bih pravio veliku euforiju zbog prolaska grupe, to nam je i bio plan. Zamolio sam igrače da ostanu mirni. Sada ćemo da se fokusiramo na pripremu za sledeću utakmicu", rekao je Agire.

Meksiko je poslednji put bio prvi u grupi na SP 2002. godine, kada je takođe Agire vodio reprezentaciju, on je istakao da je sada mnogo opušteniji i smireniji.

"Nisam znao tu statistiku o osvajanju grupa, ustvari nisam se odmah setio. Nema ničeg lepšeg od igranja kod kuće, to je neprocenjivo. Faktor Meksika je izuzetno važan", izjavio je Agire.

Meksiko će 25. juna igrati protiv Češke u poslednjem, trećem kolu grupe A.