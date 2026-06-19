

Holandski fudbaler Jan Pol van Heke novi je igrač Totenhema, saopštio je engleski klub.

Van Heke (26) je sa Totenhemom potpisao dugoročni ugovor, a u klub dolazi iz Brajtona za 60 miliona evra, prenosi Skaj sport.

- Velika je čast postati fudbaler Totenhema, pridruživanje tako velikom klubu je ostvarenje sna. Poznajem trenera, radujem što ćemo ponovo raditi. Miki van de Ven mi je takođe rekao sjajne stvari o klubu, jedva čekam da počnem. Bio sam na stadionu kao protivnički igrač, sada se radujem što ću izaći u dresu Totenhema - rekao je Van Heke.

Holandski fudbaler igra na poziciji štopera, a tokom sezone 2025/26 odigrao je 40 utakmica za Brajton i zabeležio tri gola i tri asistencije.

On je tokom karijere igrao još i za NAC Bredu, Herenven i Blekburn.