-Šteta je velika, da nije bilo crvenog kartona, verovatno bi bilo 1:0, ovako 4:1 je po meni previsok poraz - rekao je "Pape" u izjavi za "Klix.ba".

Nastavio je u istom ritmu.

-Video sam statistiku sinoć, Švajcarci su imali 62 posto posed lopte. Razlog je što nam uvek fali jedan igrač sredine terena.

Prema njegovoj oceni, Bosna i Hercegovina mora da odustane od dvojice napadača, ali ne za meč protiv Katara kada veruje da će to biti prava kombinacija.

-Mi smo jedna od jetkih reprezentacija koja igra sa dva klasična napadača. Ne možemo tako. Mislim, mogli smo nekada kada je Džeko imao 10 godina manje, a pored njega bio Vedad Ibišević. Ovako igraš protiv boljeg sa dva napadača i tako izgubiš čoveka na sredini terena. Moramo da pobedimo Katar. Tu očekujem Džeka još nekog u napadu. Protiv ovakvih timova, poput Švajcarske je riskantno igrati sa dva napadača i zato su dominirali na sredini terena.

Ipak, on ne gubi nadu.

-Za nas nema lakih protivnika. Mi smo tim srednjeg kvaliteta, protiv svakog ćemo se namučiti. Biće nezgodna utakmica, jer i oni imaju svoju šansu, ako slave, idu dalje. Takođe, očekujem otvorenu utakmicu sa dosta golova, ali na kraju smatram da smo bolja ekipa od njih i trebalo bi da pobedimo - zaključio je on.