Šampion Srbije kvalifikacije će započeti protiv pobednika dvomeča između šampiona San Marina Tre Fijorija, odnosno prvaka Severne Irske, ekipe Larne.

S obzirom da su mogli da izvuku šampione Švedske i Danske, crveno-beli su sasvim dobro prošli.

Prvi meč na progamu je 21. ili 22. jula, a revanš sedam dana kasnije.

Pre toga će Tre Fijori i Larne 7. ili 8. odnosno 14. i 15. jula odlučiti ko ide na megdan Zvezdi.

Pratite uživo dešavanja sa žreba u Nionu:

KRAJ!

12.10 - Zvezda je saznala protiv koga će igrati u drugom kolu kvalifikacija, a to će biti ili Tre Fijori iz San Marina ili Larne iz Severne Irske.

12.07 - Prvo se izvlači prva grupa u kojoj je i Zvezda tako da će crveno-beli brzo saznati protivnika.

12.00 - Žreb je upravo počeo. Nakon kratke procedure počinje izvlačenje kuglica.

11.45 - Uoči žreba UEFA je skratila spisak na 6 rivala, a to su:

Pobednik para 5: FC Ararat-Jermenija (ARM) – Riga FC (LVA)

Pobednik para 6: KI Klaksvik (FRO) – FC Atert Bisen (LUK)

Pobednik para 7: S.S. Tre fijori F.C. (SMR) – Larne FC (S. IRS)

Pobednik para 8: Sabah FC (AZE) – TNS / D nju sejnts FC (VAL)

Orhus (DAN)

Mjalbi (ŠVE)

11.40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen žrebu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona gde će Crvena zvezda saznati ko će joj biti prvi rivala na putu ga grupnoj fazi. Žreb počinje u 12 časova.