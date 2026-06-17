Doskorašnji predsednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Domeniko Mesina izrazio je danas zahvalnost FSS-u što mu je pružio priliku da radi i dodao da odluka o odlasku nije bila laka.

FSS je pre četiri dana objavio da Mesina više neće obavljati funkciju predsednika Sudijske komisije FSS. On će preuzeti ulogu tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije.

"Želim da se zahvalim FSS koji je verovao u mene i moj plan i projekat rada. Hvala predsedniku FSS Draganu Džajiću i generalnom sekretaru FSS Branku Radujku, kao i svima koji su mi pružili podršku kada sam došao u Srbiju. Svima dugujem zahvalnost, sudijama koje su pokazale saradnju", rekao je Mesina na konferenciji za medije u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

On je potom rekapitulirao sezonu i istakao da je insistirao na jasnim pravilima i strogoj kontroli rada arbitara, uz naglasak da su sudije morale da budu fokusirane isključivo na dešavanja na terenu.

"Bazirao sam se na postulatima i važnim odlukama. Trebalo je da sudije budu moralno i dobro tehnički pripremljene. Moja želja je bila da sudije odgovaraju isključivo meni, dok sam sa tehničke strane tražio da samo prate dešavanja na terenu. To nije bilo jednostavno na početku, ali sam video progres. Sudije su napredovale i bio sam veoma zadovoljan. Tražio sam da se pridruže evropskom nivou", naveo je italijanski stručnjak.

Mesina je naglasio da je vodio računa o ravnoteži u rasporedu utakmica.

"Kada je reč o delegiranju, vodio sam računa da isti arbitar ne sudi četiri puta jednom timu. Nema omiljenih klubova niti omiljenih sudija. Sve sudije moraju da vode sve utakmice, osim u nekim tehničkim situacijama", dodao je Mesina.

On je izneo i podatke koji su ga posebno zabrinuli tokom takmičenja.

"Što se tiče discipline, prosečan broj opomena je bio nešto iznad četiri. Podatak koji najviše zabrinjava su crveni kartoni za članove strušnog štaba i trenere. Imali smo osam crvenih za trenere i 50 za članove. Tražio sam da se uvede velika rigoroznost, tako da su sudije bile veoma direktne i stroge", rekao je Mesina i nastavio:

"Ove sezone je bilo manje od 100 penala, jedan od tri je dosuđen preko VAR-a, to nije daleko od evropskih standarda. Dao sam smernice koje su sa zahtevima UEFA.

Smatram da bi fudbalske sudije morale više da vode računa, jer bi tada bila manja potreba za VAR sistemom. Trudio sam se da VAR podignem na viši nivo, ali da sudije ipak donose konačnu procenu. Sve bi trebalo da se zasniva isključivo na onome što se dešava na terenu", rekao je Mesina.

Mesina je odbacio tvrdnje da je bio pod bilo kakvim pritiskom prilikom donošenja odluka.

"Čitao sam da sam navodno morao da donesem odluke pod pritiskom, ali to nije tačno i to mogu da tvrdim. Važno je da naglasim da nikada, apsolutno nikada, niko nije uslovljavao moje izbore. Pratio sam svoju savest i viziju", rekao je Mesina.

On je objasnio zašto je odlučio da prihvati ponudu iz Italije.

"Što se tiče razloga za odlazak, to je bila teška odluka koju nisam lako doneo. Ovde sam se dobro osećao, imao sam sa svima sjajan odnos. Kada mi je stigla ponuda iz Italije, razgovarao sam o tome sa porodicom. Odlučio sam da budem bliže porodici. Odluka nije bila laka, dobro sam razmislio. Rado bih ostao u Srbiji, ovo je za mene bila pozitivna godina. Što se mene tiče, ja sam ovde završio", naveo je Mesina.

On se potom dotakao i ugovora sa FSS.

"Što se tiče mog ugovora, svako treba da zadrži rezervisanost i poštuje poverljivost, niko ne ide okolo i priča koliko zarađuje. To što se pisalo nije tačno. Dobio sam mnogo poruka sudija koje su mi rekle da sam dobro radio svoj posao. Što se tiče klubova nisam primio nijedan poziv, a to bih odmah odbio da se desilo. Bilo je pet dopisa, ali na njih nikad nisam odgovorio. Ako je neki tim imao nesto da iskaže trebalo je da se obrati FSS. Ja sam odgovaran FSS, a ne klubovima", istakao je Mesina.

On se osvrnuo na pojedinačni kvalitet arbitara.

"Ne postoji u Srbiji priznanje za najboljeg sudiju, ali bih predložio Pavla Ilića, koji je pokazao da je veoma iskusan kao sudija i da je u stanju da vodi važne i velike utakmice. Pomenuli ste derbi Zvezde i Partizana, ali i finale Kupa koje ste pomenuli. To je bila veoma teška utakmica sa dosta tenzija i napetosti i na terenu i van terena. Mogu vam reći da suđenje koje nije bilo nimalo lako, bio je autonoman, uspostavio je mir i koncentraciju, uspeo je da se skloni od situacije i da pokaže karakter, ličnost", rekao je Mesina.

"Ako želimo da imamo bolji fudbal, moraju svi akteri da učestvuju, nije to sve problem samo sudija. Ne mogu sudije sve same, ne može sve FSS da uradi sam, ako želimo pojašnjenje, to mora da bude timski rad i sve mora da bude doprinos. To vam kaže neko ko je to uradio sa svoje strane. Osetio sam se potpuno delom ovog sveta, nastojao sam da pružim maksimum. Ušao sam celim svojim bićem i nastojao sam da utičem na poboljšanje, ne samo suđenja, već fudbala uopšte. Samo timskim radom se može postići poboljšanje i ne samo u srpskom fudbalu, nego i drugim", zaključio je Mesina.