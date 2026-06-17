Euforija oko Svetskog prvenstva je uvek prisutna, čak i kada reprezentacija Srbije ne igra.

Pre četiri godine smo bili u Kataru, a sada "orlova" nema na Mundijalu, ipak... ne manjka originalnih ideja i poruka kada je u pitanju najveće fudbalsko takmičenje na planeti.

Tako se jedan kafić u Banjaluci dosetio da na originalan način dobije što više mušterija.

Naime, oni su napisali poruku da nude besplatno piće tokom utakmica Srbije i Italije na Mundijalu.

Naravno da ni Srbija ni Italija ne igraju na ovogodišnjem šampionatu, pa je ovaj duhovit način marketinga postao viralan na društvenim mrežama.