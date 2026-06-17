Fudbalska reprezentacija Austrije savladala je Jordan rezultatom 3:1 u utakmici prvog kola J grupe na Svetskom prvenstvu.

Golove su postigli Romano Šmid u 21. i Jazan Al-Arab u 76. minutu, nakon skoka sa Markom Arnautovićem, da bi napadač Crvene zvezde u 90+12. minutu postavio konačan rezultat iz penala.

Nakon pogotka napadača crveno-belih oglasili su se i sa "Marakane".

- Čestitamo Marku Arnautoviću na pobedi reprezentacije Austrije protiv Jordana na Mundijalu. Iskusni napadač je ulaskom u igru promenio tok utakmice, a na samom kraju meča iznudio je i penal za svoju ekipu i postigao gol sa bele tačke za konačnih 3:1 - napisali su crveno-beli na društvenim mrežama.