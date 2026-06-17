Fudbaleri Crvene zvezde uveliko su na Zlatiboru gde se spremaju za početak nove sezone, a tamo je više od 30 igrača.

Neki od njih će se kasnije priključiti, a ima i onih koji se neće vraćati među crveno-bele. Jedan od njih je Felisio Milson, reprezentativac Angole koji je prethodnih šest meseci proveo na pozajmici u redovima Al Džazire.

Još uvek nema potvrde, ali Milson će gotovo izvesno ostati u Ujedinjenim Arapskim Emiratima odakle ima još nekoliko ponuda. Zvezda čeka zaradu od 5.000.000 evra za momka koji ima i portugalski pasoš.

Milson se dobro snašao u novoj sredini gde je na 11 utakmica postigao dva i namestio još dva gola.

U Zvezdu je stigao pre dve godine za 5.000.000 iz Makabija Tel Aviv, a sada će crveno-beli uspeti da vrate uložen novac.