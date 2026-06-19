Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su prvu prijateljsku utakmicu na Zlatiboru i pobedom 5:0 protiv Jedinstva Putevi se oprostili od boravka na srpskoj planini.

Iskoristio je priliku Dejan Stanković da šansu ukaže novim pojačanjima, ali i omladincima koji su krenuli na put.

Golove za šampiona Srbije postigli su tek pridošli Loizu i Čam, a u strelce se upisao i mladi Gaštarov. Pored njih su se u strelce upisali Krunić i Katai.

Zvezda se ovog petka vraća u Beograd i 21. juna kreće put Austrije gde je čekaju mnogo ozbiljnije provere, a onda i generalka sa Zenitom u Rusiji.