Fudbaleri Evertona i Mančester sitija odigrali su 3:3 u meču 35.kola Premijer lige.

Ekipa iz Liverpula umalo uspela je da napravi veliko iznenađenje i možda tako reši šampionsku trku u Engleskoj. Osim plavog dela grada Bitlsa, čelalo se slavlje i u Londonu gde je Arsenal pratio ovaj meč.

Vodili su "građani" golom Dokua i delovalo je da će lako privesti kraju ovaj meč. Ipak, u samo pet minuta u drugom poluvremenu Beri i Obrajan doneli su veliki preokret. Beri je u 81. povision na 3:1, a u sledećem napadu (83. minut) Haland doneo nadu Sitiju, a onda Doku u 90+7. ostavlja Mančester u igri za titulu.

Ipak, sada se opet sve pita Arsenal koji će, ukoliko Siti pobedi zaostali meč, imati dva boda više na tri kola do kraja.