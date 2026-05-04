Iskusni italijanski košarkaš (34) odlučio je da stavi tačku na profesionalnu košarkašku karijeru.

Kako je naveo, shvata da mu je teško da ponovo dostigne onaj nivo na kom je bio ranije pre nego što se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, rak testisa i mijeloidna leukemija, bolesti koje su mu i te kako ugrozile život.

Košarkaš se oglasio emotivnom porukom putem Instagrama i zahvalio se svima koji su ga podržavali, ali i onima koji to nisu učinili.

- Hvala trenerima, saigračima i medicinskom osoblju svih timova u kojima sam igrao što su učinili da se osećam kao dobar igrač, ali pre svega kao čovek. Hvala i onima koji su me vređali na društvenim mrežama i u dvoranama - i vi ste bili moja snaga. Voleo bih da ovaj trenutak nikada nije došao.

Pokušao sam da se vratim kroz individualne treninge, ali sam shvatio da je vreme da završim karijeru, jer više neću biti igrač kakav sam bio i želim da me pamtite po onome što sam nekada bio. Nedostajaćeš mi, košarkaška lopto - napisao je Polonara.

Tokom karijere igrao je za Teramo, Vareze, Ređanu, Dinamo Sasari, Baskoniju, Fenerbahče, Efes, Žalgiris i Virtus, a karijeru završava kao član Dinamo Sasarija.