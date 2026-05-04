Legendarni nemački teniser Boris Beker nalazi se u novom pravnom sporu sa bivšom suprugom Lili Beker, koja potražuje stotine hiljada funti na ime neizmirene alimentacije za njihovog 14-godišnjeg sina Amadeusa.

Sud u Londonu ranije je naložio Bekeru plaćanje mesečnog iznosa od 8.000 funti za izdržavanje sina.

Prema tvrdnjama pravnih zastupnika njegove bivše supruge, isplate su obustavljene 2022. godine, nakon što je bivši šampion Vimbldona osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikrivanja imovine u stečajnom postupku.

Iako je Beker tokom 2025. godine nastavio sa određenim uplatama, uključujući i petocifrenu sumu u julu, bivši supružnici ostaju u sporu oko ukupne visine zaostalog duga.

Viši regionalni sud u Minhenu odbacio je u aprilu Bekerovu žalbu kojom je pokušao da blokira sprovođenje londonske sudske naredbe u Nemačkoj. Ovom odlukom, holandskoj manekenki je omogućeno da pokrene postupak prinudne naplate iz Bekerovih prihoda ostvarenih putem televizijskih nastupa, stručnih konsultacija i reklamnih ugovora. Uporedo sa procesom u Nemačkoj, njeni advokati pokrenuli su izvršne radnje i u Italiji, gde Beker trenutno boravi.

Bekerov advokat, Kristijan-Oliver Mozer, negirao je postojanje duga, navodeći da je odluka suda u Engleskoj bila privremenog karaktera.

- Odluka u Engleskoj bila je namenjena samo privremenom obezbeđivanju potraživanja na maksimalno dvanaest meseci. Navodna potraživanja o kojima je reč ne postoje - izjavio je Mozer.