Posle utakmice, utiske sa meča je izneo trener Čukaričkog, Marko Jakšić.

- Hteo bih da čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Mislim da nismo ušli u utakmicu kako smo spremali, to je ono što najviše zameram igračima, do momenta kada smo bili kompletni. Posle sa igračem manje smo dosta dobro odgovorili, koliko smo mogli. Zvezda ima kvalitet na svim pozicijama i tačno se vidi šta moj kolega Stanković hoće od svojih igrača. Čestitam im i na tituli, to sam zaboravio na početku, nama ostaje da svakog novog dana budemo bolji, kao što je Dejan rekao. Imali smo 11 bonusa u protokolu, na to treba da budemo ponosni. Nedostajali su najiskusniji igrači, od kojih naša igra dosta zavisi. Da ne kukamo previše, pripreme su pred nama, imamo tri utakmice, kvalitetne protivnike i želimo da kroz tri utakmice pokažemo da imamo kvalitet za najveće domete. Verujem da ćemo se u prelaznom roku dobro pojačati na svim pozicijama, kada prođemo pripreme zajedno, verujemo da će ova ekipa biti dosta drugačija - izjavio je Jakšić.

Istakao je da želi visok ritam i presing.

- Pa jeste, prvo, kada sam stigao, rekao sam što je Dejan prišao. Intenzitet, ko bude mogao da prati, biće sa nama. Ja ne želim da držim loptu po 60 minuta, da sa njom ništa ne uradim, želim direktan fudbal. Kada prođemo pripreme i kada se budemo pojačali ćemo moći da budemo konkurentni svakoj ekipi. To je dobro. Da što više bude trenera koji žele da igraju, to će biti bolje za naš fudbal. Počevši od mlađih selekcija, treneri moraju da rade na intenzitetu, kada izađemo u Evropu da budemo ravnopravni sa ozbiljnim ekipama. U juniorskoj i kadetskoj selekciji imamo talentovane momke, ne plašim se da ih priključim, tražio sam da odrade neke preglede, jer ne mogu da nastupaju dok ih ne obave. Sa zadovoljstvom ću im dati šansu, što sam video u kadetskoj i omladinskoj ligi, video sam da imaju kvalitet. Fali im intenzitet. Radićemo sa njima, radićemo jako i nadam se od sledeće sezone da nećemo strepiti za ulazak u plej-of, nego da ćemo se boriti za Evropu.