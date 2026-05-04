Preuzeo je Nenad Lalatović kormilo ekipe Novog Pazara 15. februara i nema sumnje da je prodrmao ekipu i generalno probudio čitavu fudbalsku javnost.

Međutim, u poslednjih nekoliko kola – Lalatović se muči. Nema pobedu na poslednjih osam mečeva. Poslednji trijumf je Novi Pazar upisao 9. marta kada je pobeđena Mladost sa 2:0 u Lučanima.

Čak je i Lalatović između redova istakao da su veće šanse da na leto promeni sredinu i napusti Novi Pazar, nego da se dogovore oko novog ugovora. Doduše – dodao je i da su plate redovne, te da finansije nisu problem.

Kako saznaje Sportal – Lalatović će sa čelnicima Novog Pazara u toku nedelje sesti da porazgovara o potencijalnom nastavku saradnje, i tada će biti izvesno kakva ga sudbina čeka.