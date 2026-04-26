Fudbaleri Novog Pazara odigrali su nerešeno 2:2 sa Čukaričkim u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije. Tim Nenada Lalatovića je peti na tabeli sa 48 bodova na četiri kola do kraja.

Temperamentni stručnjak je govorio sa mnogo emocija posle ove utakmice.

- Imam bronhitis, kašljem i prehlađen sam. Razboleo sam se, vidite kakav mi je glas. Nisam hteo da dolazim na konferenciju pred utakmicu zbog bolesti, ali sad sam tu da pričam o svemu. Dao sam reč da ćemo igrati plej-of kad sam dolazio, igramo ga. Evropu nikad niko nije obećao, jer mi nemamo tim za Evropu. Toga ste svi svesni. Problem je kad Čukarički sa ovakvim sastavom ne igra Evropu. Pa, TSC, Radnički 1923 iz Kragujevca, Radnički iz Niša. Svi sa mnogo većim budžetima od nas - počeo je Lalatović.

Istakao je da je na poslednjem treningu imao 14 momaka, da su omladince čekale prvenstvene obaveze, da Pazar ima najmanji budžet i najmanji fond igrača...

- Ponosan sam na klub i rezultate. Otkako sam došao, ostvarili smo po četiri pobede i poraza, uz tri nerešena ishoda. Mislim da nije loše. Nisam doveo nijednog igrača u klub, sa mnom je došao samo (pomoćnik) Milan Vještica. Crvena zvezda ima 100 miliona evra budžet, a naš je milion i po. Napredak ima veći budžet od nas. Sa najmanjom rotacijom igramo plej-of. Ljudi, to je za ponos. Nije ovo tim što je bio kod najvećeg trenera u istoriji kluba i mog prijatelja Vladimira Gaćinovića.

Zasmetale su mu zamerke pojedinih navijača, a potom je najavio odlazak.

- Navijači treba da budu nezadovoljni, nezadovoljan sam i ja. Svaka čast onima što su prešli silne kilometre do Surdulice. Zamislite kako bi tek bili zadovoljni da smo se do poslednjeg trenutka borili za plej-of ili da drhtimo da li ćemo da ispadnemo. Ovaj tim nije pravljen za Evropu. Ako ja ostanem trener, mora da se napravi ekipa za Evropu ili ja neću biti trener. Šanse su 50:50 da ću da ostanem, iako sam bliži odlasku.

Nastavio je u istom ritmu.

- Volim Pazar i nisam došao zbog para. Od prvog dana sam prihvaćen, hvala svima na tome. Dajem sve od sebe, kao i igrači. Sad, neko može da se bori sa pritiskom, neko ne. Neko jeste, a neko nije za Pazar. Izvinjavam se navijačima, ali čestitam igračima na današnjoj igri. Možda nisu igrali dobro protiv Radnika u Surdulici, nisu ostavili srce na terenu, ali danas jesu. Igrali su koliko su mogli bez povređenih prvotimaca. Neki prvi put igraju Mozzart Bet Superligu, neki nisu dugo igrali i ne mogu da nose igru kao Stanisavljević, Marinković i ostali odsutni. To su neke stvari koje neke navijače ne zanimaju, ali moraju da znaju.

Uporedio je Lalatović njegov tim sa Čukaričkim.

- Imaju na klupi Milana Pavkova - Liga šampiona, Srđana Mijailovića - Liga šampiona, ubace reprezentativca Crne Gore (Lazara Mijovića). Strašno. OFK Beograd Mozzart Bet ima strašnu ekipu. Oni su svi ispod nas na tabeli. Ispred su samo Zvezda sa 100 miliona, Partizan sa 50, Vojvodina sa 25-30 miliona i Železničar kao privatan klub koji ogroman fond igrača i rade fenomenalno. Došao sam ovde, nijednog navijača ništa nisam slagao. Niko ne voli klub kao Pazarci, preponosan sam što sam ovde. Moja ljubav prema ovom gradu je velika. Razboleo sam se na nervnoj bazi od sekiracije. Dajem srce, igrači daju srce. Verujte, da se igrači nisu povredili, izborili bismo Evropu. Ovi navijači je zaslužuju. Ono što obećam ja ispunim.

Za kraj je poručio:

- Duša me boli kad vidim decu kako se po gradu voze trotinetima bez kaciga. Pitam klinca od sedam godina kako sme da vozi bez kacige, kaže mi: 'Lalate, šta ti mene kritikuješ, a ja tebe ne kritikujem što si primio pet komada'. Lepo mi je ovde, ali mučno mi je kad vodim trening sa 14 igrača. Hajde da samo podršku do kraja, to što je ostalo. Hvala svima. Hvala navijačima sa severa, oni su malo nezadovoljniji. Vidim to, nisam slep. Prema svakom Pazarcu imam ogromno poštovanje, kao i oni prema meni. Zadovoljan sam i srećan ovde. Ispunio sam svoj zadatak. Da li ćemo nastaviti saradnju ili ne, mislim da nećemo, ali dao sam srce Pazaru. Pričaćemo nakon poslednjeg kola. Imam ponuda, traže me. Niko me ovako nije dočekao, ali rekao sam da je poenta kako će me ispratiti. Poštujem sve, ali skočiću na svakog ko me bude dirao. Nikoga se ne bojim, a ovde me niko ne dira. Grad sa ovakvim ljudima zaslužuje svake godine Evropu, ali ja je nisam obećao.