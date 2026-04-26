Košarkaški klub Partizan na leto čeka velika rekonstrukcija tima. Već se pominje da su crno-beli potpisali ugovor sa Kajlom Olmanom, ali to nije sve.

Iz Izraela stižu informacije da je srpski i regionalni šampion poslao zvaničnu ponudu za centra Hapoela iz Tel Aviva Taija Odijasea.

Već je ranije IsraelHayom pričao o tome da je Partizan zainteresovan za ovog centra, dok sada isti navodi kažu da je srpski klub ušao u pregovore i poslao zvaničnu ponudu.

- Partizan je u poodmakloj fazi pregovora sa Odijaseom i uputio mu je zvaničnu ponudu - kaže IsraelHayom.

Njihov novinar Tomer Givati navodi i sledeće.

- Srpski tim je okončao razočaravajuću evroligašku sezonu i sada mu sledi rekonstrukcija tima, pri čemu je Odijase označen kao jedan od vodećih igrača. Beograđani su spremni da povećaju njegovu platu i učine ga prvim centrom ekipe - kaže novinar.

Odijase je u završnici sezone postao važan šraf tima, pa se postavlja pitanje hoće li ga Dimitris Itudis pustiti.