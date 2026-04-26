Neće po dobrom pamtiti fudbaleri Partizana 179 "večiti" derbi sa Crvenom zvezdom. Crno-beli su izgubili rezultatom 3:0, a da stvar bude još gora po njih, najveći rival je obezbedio devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije.

Posebno je teško bilo Bibarsu Nathu koji je odigrao poslednji derbi u dresu kluba iz Humske. Izraelski vezista na kraju sezone napušta Partizan posle sedam godina, a nakon utakmice je bio vidno utučen i prvi je prišao južnoj tribini, pognute glave je stajao sam ispred "grobara", koji su mu pružili aplauz, kao i ostatku ekipe, uprkos ubedljivom porazu.

Natho je zatim objavio i fotografiju tog momenta, koja i najbolje oslikava njegov tužan kraj kada su večiti derbiji u pitanju, ali i napuštanje Partizana, gde sve više šansu dobija kao rezervista i u finišu meča, kada je sve gotovo. Tako je bilo na poslednja dva derbija.

- Ponekad postoje trenuci koji me ostave bez reči. Upravo u takvim momentima shvatam koliko ste razočarani (svi smo), ali ipak ostajete i pružate nam poštovanje i aplauz. Najveće poštovanje ide vama, Grobari - napisao je Bibars Natho.