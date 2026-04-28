Bivši golman Crvene zvezde Milan Borjan smatra da bi dominacija crveno-belih u srpskom fudbalu mogla još dugo da potraje. Iskusni čuvar mreže ističe da trenutni odnos snaga jasno pokazuje razliku između večitih rivala, uz poruku da Partizan u skorije vreme teško može da ugrozi aktuelnog šampiona.

Borjan je u razgovoru za Sportski žurnal rekao da Zvezda praktično nema konkurenciju u Superligi i da je poslednji "večiti" derbi koji su crveno-beli dobili rezultatom 3:0 najbolja potvrda toga.

- Jednostavno, kvalitet je na Zvezdinoj strani. Razumem u kakvoj je situaciji Partizan, sa mnogo mladih igrača. Nije bilo teško predvideti ishod. Za dve, tri sezone možda će crno-beli moći da pariraju i bore se za titulu, ali pod uslovom da zadrže te mlade fudbalere. Problem je što klubovi na ovim prostorima žive od prodaje igrača, a Partizan godinama praktično nema prihode iz Evrope - rekao je Borjan.

Posebno mu je drago zbog učinka njegovih bivših saigrača, Strahinje Erakovića i Aleksandra Kataija, koji su obeležili derbi.

- Eraković je predivan momak, dolazi iz sjajne porodice. Prošli smo mnogo toga zajedno u Zvezdi i drago mi je što je baš protiv Partizana postigao prvi gol po povratku, i to za titulu. Što se Kataija tiče, njegova magija je neverovatna. Način na koji je primio loptu i asistirao za gol pokazuje o kakvom majstoru se radi. Igra kao mladić i bila bi šteta da ne dobije status Zvezdine zvezde - istakao je Borjan.

Sa druge strane, Borjan nije imao reči hvale za vezistu Partizana Bibarsa Natha. Izraelac će na kraju sezone napustiti crno-bele posle sedam godina i to bez ijednog osvojenog trofeja.

- Nisam previše obraćao pažnju na Natha. Jeste doneo određeni kvalitet, ali nije mogao da spreči dominaciju Zvezde. Najveća legenda Partizana je Saša Ilić i ne mogu da se porede. Ilić je dao sve klubu i o njemu niko ne može reći ništa loše. Za Natha ne mogu da kažem da je ostavio dubok trag, osim što je bio siguran izvođač penala - poručio je Borjan.