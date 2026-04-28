Bibars Natho je najavio da mu je aktuelna sezona poslednja u dresu Partizana i da će posle sedam godina na kraju šampionata zatvoriti poglavlje koje je pisao poslednjih sedam godina.

Iskusni Izraelac i sa 38 godina ima zapaženu ulogu u crno-belim redovima, ali očigledno da je pod uticajem vremena odlučio da stavi tačku na priču u Humskoj.

Preostalo je Partizanu do odlaska na odmor, a samim tim i do rastanka sa Nathom, četiri utakmice tokom kojih će se se boriti sa Vojvodinom za drugo mesto.

Iako Natho nije otkrio kakvi su mu planovi do leta, moguće je zaklkjkučiti da Izraelac planove vezuje za Srbiju. Iskusni vezni igrač je, prema navodima Telegrafa, nedavno podneo zahtev i upisao trenersku licencu (B+A) pod patronatom Fudbalskog saveza Srbije.