Nikola Đurišić će sutra (sreda) debitovati u dresu Crvene zvezde Meridianbet! Kako "Meridiansport" saznaje, talentovani bek koji se vratio u srpsku košarku iz NBA lige, nosiće dres sa brojem 23.

Đurišić je tokom sezone dogovorio saradnju sa klubom sa Malog Kalemegdana, ali je posle potpisa igrao za Megu. Pronašao je formu za bitke koje slede u Superligi.

Zvezda u četvrtfinalu igra protiv Zlatibora, šampiona KLS, a Đurišić će kao domaći igrač biti jedna od uzdanica Saše Obradovića u ovom takmičenju koje će biti završeno Fajnal-forom u Nišu.