Fudbaleri Crvene zvezde su u nedelju pobedili Partizan sa 3:0 i tako matematički osigurali devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a ukupno 37.

Crveno-beli sada imaju čak deset titula više od najvećeg rivala, a posle 179. "večitog" derbija su objavili jedan interesantan podatak, kojim su pecnuli klub iz Humske.

Naime, dugogodišnji ekonom FK Crvena zvezda, Stojan Milanović Stole je došao do svoje 27. šampionske titule od kako je zaposlen u klubu, čime se praktično izjednačio sa Partizanom po broju naslova prvaka.

Taj podatak je Zvezda objavila na svom zvaničnom TikTok profilu, i na taj način direktno "pecnula" najvećeg rivala.

- Zvezdin ekonom Stojan Milanović od nedelje zvanično sa Crvenom zvezdom ima isto titula koliko i Fudbalski klub Partizan - stoji u opisu Zvezdine objave, uz nasmejani emotikon.