Real Madrid je letos postavio Ćabija Alonsa na mesto trenera i to je trebalo da bude početak nove ere na "Santijago Bernabeu".

Ipak, Alonso nije dugo potrajao i u januaru je dobio otkaz nakon poraza od Barselone u finalu Superkupa Španije. Na njegovo mesto je postavljen Alvaro Arbeloa kao privremeno rešenje, a naredne sezone bi u klub mogao da se vrati Žoze Murinjo!

Prema najnovijim informacijama "Atletika", Portugalac je prvi kandidat Florentina Pereza da sedne na užarenu klupu. Proslavljeni trener već dugo cilja povratak na najviši nivo pošto je nekoliko godina van klubova koji ciljaju sam vrh i trofej u Ligi šampiona. Ove sezone je sa Benfikom namučio svoj bivši klub u nokaut fazi Lige šampiona i Perez smatra da je on pravi čovek da stabilizuje situaciju u Madridu.

Spreman je da plati za njega, ne samo kada je ugovor iskusnog Portugalca u pitanju, već su u Realu spremni da isplate Benfiki 3.000.000 evra koliko stoji izlazna klauzula.

Posebni je vodio Real od 2010. do 2013. godine i za to vreme je osvojio titulu prvaka Španije, kao i Kup kralja i Superkup. Karijeru je počeo u Benfiki, kasnije je trenirao Leiriju, Porto, Čelsi, Inter, a u Real Madrid je stigao 2010. godine.

Nakon epizode u Madridu se vratio u Čelsi, a kasnije je vodio Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče, da bi se početkom ove sezone vratio u Benfiku gde je sve i počelo. Ostaje da se vidi da li će se vratiti u još jedan bivši klub.