Andrej Lučić (19) novo je pojačanje Mege.

Talentovani bek visok je 183 centimetra, a u mlađim kategorijama je nastupao za Crvenu zvezdu, uz nekoliko nastupa u prvom timu.

U sezoni 2025/26 nosio dres OKK Beograda u Košarkaškoj ligi Srbije i na 28 mečeva u proseku je postizao 15,6 poena i 4,4 asistencije uz indeks korisnosti 14,9 po utakmici.

Posebno se ističu dueli protiv Dinamika (23 poena, pet skokova i pet asistencija), Radničkog iz Kragujevca (25 poena, dva skoka i pet asistencija) i Metalca (21 poena i sedam asistencija).

Sa juniorskim timom Mege osvojio je U19 ABA ligu u Beogradu, uz prosečno 14,2 poena po utakmici.

U finalu protiv Crvene zvezde postigao je 26 poena, četiri skoka i dve asistencije.

Bio je deo U18 reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu 2025. godine kada je naša selekcija osvojila peto mesto.

Lučić je tada u proseku postizao 11,2 poena i dve asistencije.