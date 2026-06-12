Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su 1:1 u prvom kolu Svetskog prvenstva.

"Zmajevi" su poveli u 21. minutu, kada je Jovo Lukić postigao gol. Delovalo je da naši susedi idu ka velikom iznenađenju, ali je domaćin u 79. minutu preko Kajla Larina stigla do izjednačenja. Rezultat se do kraja nije menjao.

Posle meča je svoje utiske izneo selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.

- Uvek je kad se vodi deset minuta do kraja žal za pobedom, ali imali smo sreće, treba biti realan pa je 1:1 realan rezultat. Za nas je ovo dobar bod za dalju fazu takmičenja - rekao je Barbarez za Arenu sport.

Naredni meč njegov tim igra protiv Švajcarske.

- Sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje, nismo posle prve utakmice tu da računamo, ali treba sledeće utakmice probati da pobedimo pa ćemo videti šta će se dešavati.

Naročito se osvrnuo na Lukića, strelca jedinog gola za BiH.

- Svaki momak ima svoj zadatak, svih 27 što su ovde ima svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni principijelno vraćaju svi. Jovi je gol važan jer je on napadač i on od toga živi - zaključio je Barbarez.