Jovo Lukić je sumirao utiske posle remija Bosne i Hercegovine i Kanade (1:1) na startu Svetskog prvenstva.

Napadač iz Šapca je postigao gol u 21. minutu i doveo "zmajeve" u vođstvo, ali je domaćin u 79. minutu izjednačio preko Kajla Larina.

Lukić je na četvrtoj utakmici u dresu Bosne i Hercegovine postigao prvi gol.

- Žao mi je što nismo pobedili, draže bi mi bilo da smo pobedili, a da nisam postigao gol - rekao je Lukić za Arenu sport.

BiH će u narednom kolu igrati protiv Švajcarske.

- Ako ne pristupimo svakoj utakmici da se borimo za svaku loptu, jednostavno moramo dati sve od sebe ako mislimo proći dalje - dodao je Lukić.

Naročito se osvrnuo na navijače.

- Ne mogu da opišem kako sam se osjećao. Kao da samo igrali u Bosni i Hercegovini, samo sa čuo naše navijače, njihove nisam nikako - zaključio je Lukić.