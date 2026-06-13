Revolucionarni Mundijal s 48 reprezentacija, preskupim ulaznicama i mnoštvom novih propisa doneo je sudije koje liče na Robokapa!

Brazilac Vilton Sampajo, koji je dobio poverenje FIFA da deli pravdu na prvoj utakmici, posle koje je kontroverzna političarka pokazala brutalan dekolte, imao je na glavi futurističke slušalice (bežični sistem za komunikaciju s pomoćnicima i VAR sobom), pa ne čudi što su se društvenim mrežama odmah delila poređenja s filmskim junakom koji je kombinacija čoveka i mašine stvoren da tamani zlikovce.

Moderan uređaj nije ipak pomogao sudiji kad je trebalo da obrazloži odluku iz 84. minuta prve utakmice SP, koje ovde imate na dlanu, posle konsultacije s VAR kolegama. Sampajo je pokazao crveni karton, a onda je morao, prateći novo pravilo o transparentnosti, da uključi mikrofon i prisutnima na stadionu i milionima gledalaca pred TV ekranima na engleskom obrazloži odluku. Brazilac je to uradio nemušto, uz mucanje, da su Južnoafrikanci bili u čudu.

Vilton Sampajo je, inače, pokazao tri crvena u hramu fudbalskih bogova, skoro koliko sve sudije na dva prethodna Mundijala, 2018. u Rusiji i 2022. u Kataru, kad su viđena po četiri isključenja!